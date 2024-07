Sommercamp 2024, Tag 1: Begrüßungsfest und Einsatz auf dem Sonneberger CSD

Die Camp-Leitung stellte sich vor und gab bekannt, dass dieses Camp wenige Wochen zuvor bewusst in ein antifaschistisches Bildungs- und Aktionscamp geändert wurde. Das war notwendig, weil mit der Europawahl eine faschistische Gefahr entstanden ist und wir für die Landtagswahl eine Bresche gegen die AfD schlagen wollen.

Dass solch eine faschistische Gefahr aber keinesfalls ein Grund zur Schockstarre, sondern vielmehr ein weiterer Anlass zum Aufbruch in den aktiven Kampf gegen Faschisten darstellt, zeigte uns ein Gast aus Frankreich. In einem Redebeitrag beim Begrüßungsfest erläuterte er eindrücklich, wie es die antifaschistische Bewegung in Frankreich schaffen konnte, sich gegen den Front National und andere faschistische Organisationen aufzulehnen. Denn es sei nicht einfach gewesen, eine geschlossene antifaschistische Front zu errichten, so unser französischer Gast.

Nach diesem interessanten Beitrag hatten noch alle Zeltgruppen die Möglichkeit, sich und ihren Schlachtruf vorzustellen; das waren Öffentlichkeits-, Service-, Küchen-, Sport- und Programmzeltgruppe. Das Kindercamp sang uns ein Lied. Mitglieder der MLPD begrüßten das Camp ebenso. Sie werden uns in den zwei Wochen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Es gab an diesem ersten Tag noch erste Eindrücke in verschiedene sportliche Aktivitäten, bei uns Rebellen war das unter anderem ein Workshop zum Erlernen grundlegender Kampfsportkenntnisse. Weiterhin freuen wir uns auch auf Workshops zum Thema „Was ist Faschismus?“ Dort lernen wir, überzeugend gegen die Faschisten zu argumentieren und üben antifaschistische Lieder ein. Der Abend endete mit einem Kennenlern-Bingo und Musik und Tanz bis in die Nacht.

Neben dem Begrüßungsfest war gestern im Laufe des Nachmittags eine Delegation des REBELL und der MLPD auf dem ersten Christopher Street Day (CSD) in Sonneberg. Darüber wird Rote Fahne News noch extra berichten.