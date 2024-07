Staatsanwaltschaft klagt Angehörige der Guardia di Finanza und der Küstenwache an

Am Samstag demonstrierten in der westfranzösischen Hafenstadt La Rochelle Naturschützer und Kleinbauern gegen den Bau eines riesigen Bewässerungsreservoirs. Sie kritisieren, dass das Projekt nur großen landwirtschaftlichen Erzeugern auf Kosten von Kleinbauern zugute kommen wird. In zwei Demonstrationszügen von insgesamt 5.000 Teilnehmern zogen sie zum Handelshafen. Ein Zug von rund 2.000 Teilnehmern wurde von der Polizei angegriffen. "Wir waren in der Demo, sie fingen an, vorne und hinten zu blockieren. Sie isolierten uns auf einer Seite, um alle anderen anzugreifen" so eine Teilnehmerin.