Trotz Hitze: Klare Argumente gegen die AfD

Gewappnet mit dem Roten Fahne Magazin 13 / 24 zum Thema "Wer AfD wählt, wählt Faschismus!" sprachen wir die Leute auf eine Spende für den Kampf gegen die AfD an. Diese waren zuerst verwundert. Wir erklärten, dass wir wegen der Landtagswahlen nach Thüringen fahren, Einsätze machen und dass man auch mitfahren kann. Das fanden die meisten toll, spendeten und hoben den Daumen hoch.

Ein Mann blieb dann bei uns stehen und hörte aufmerksam unsere Argumente gegen die AfD an. Während der Diskussion kam heraus, dass er selber jahrelanges Mitglied bei der AfD ist. Bei der Europawahl hat er diesmal das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewählt.

Er sagte selber, dass er noch nicht klar ist. Einig waren wir darüber, dass es berechtigte Kritiken an der Ampel-Regierung gibt. Jedoch kann die AfD der Höckes und Krahs nicht die Lösung sein. Er stimmte mir zu.

Als wir dann zu den Einsätzen in Thüringen sprachen, sagte er: „Dafür gebe ich euch eine Spende“ - und schwups tauschte neben der Spende auch noch die AfD-Broschüre der MLPD den Besitzer. Er bedankte sich für die sachliche und kritische Diskussion mit uns und will weiterhin mit uns in Kontakt bleiben.

Nach einer Stunde hatten wir 25 Euro für die Spendenkampagne zusammen und acht tolle Gespräche geführt. Da zeigt sich, wie beweglich die Denkweise ist - auch die von der AfD beeinflusster Leute.