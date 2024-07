Landtagswahl Thüringen

Wahlkampferöffnung mit Stefan Engel und Tassilo Timm: Gera, wir kommen!

Die Internationalistische Liste/MLPD Thüringen begeht ihren Wahlkampfauftakt zur Landtagswahl am Samstag, den 27. Juli, in Gera. Derzeit hängen schon Tausende Plakate in allen Regionen Thüringens, darunter die Hauptlosung, „Wer AfD wählt, wählt Faschismus“.

Von Landesleitung Thüringen der MLPD