Webinar der Einheitsfront am 28. Juli

Nach einer Ankündigung am 4. Juni veröffentlicht Rote Fahne News heute eine aktuelle Erinnerung und Einladung von Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der Einheitsfront, im Auftrag des Konsultativkomitees der United Front.

Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Genossinnen und Genossen!

Ich freue mich sehr, euch wieder an ein bevorstehendes spannendes Webinar erinnern zu können. Am Sonntag, dem 28 Juli, warten wichtige Informationen und beeindruckende Beiträge auf euch, die zur Diskussion einladen! Unsere vereinbarten hauptsächlichen Themen sind die internationalen Kampftage gegen Faschismus und Krieg am 5. August und am 1. September sowie die Einstimmung auf das Seminar "Lenins Lehren sind lebendig" im September in Thüringen.

Das Webinar findet statt um 14 Uhr MEZ, ihr könnt hier „eure" Uhrzeit sehen

Und hier der Link zur Teilnahme

https://us02web.zoom.us/j/87229242710?pwd=WWp1QnVJR25SUXRYUHRRa0VlSUhBZz09

nteressante Beiträge wurden schon eingereicht zum Kampf gegen Faschismus bzw. die faschistische Gefahr in Frankreich, Argentinien, Südafrika, Peru ... . Zu Massenprotesten wie in Bolivien und Kenia. Zum Kampf gegen imperialistischen Krieg aus der Dominikanischen Republik sowie Russland und Ukraine. Zur dramatischen Umweltkatastrophe aus Malawi. Zur Situation im Iran und vieles mehr. Leider fehlen noch Beiträge zu Palästina. Wer möchte noch was dazu sagen?

Ihr könnt euch wie immer auch in die lebhafte Diskussion einbringen. Bitte macht auch Werbung dafür und gewinnt weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese einmaligen Einblicke in die Lage und die Kämpfe der Welt.

Wir freuen uns darauf, euch zu sehen und zu hören!

Monika Gärtner-Engel