Weniger Geld für Integrationskurse

„Der Kahlschlag bei den Integrationskursen ist ein fatales Signal“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Er erschwert das schnelle Ankommen von Geflüchteten und Migranten. Und er ist gesellschaftspolitisch dumm. Frühe Investitionen in qualitativ gute Sprach - und Integrationskurse sind ein wichtiger Beitrag für eine offene, inkludierende Gesellschaft.“

Die Bundesregierung will für das kommende Jahr nur noch halb so viel Geld für Integrationskurse zur Verfügung stellen wie bisher. Wie aus Regierungskreisen verlautete, sind für den Bereich rund 500 Millionen Euro im Etat des Bundesinnenministeriums veranschlagt. In diesem Jahr stehen mit fast 1,1 Milliarden Euro mehr als doppelt so viele Mittel für Integrationskurse für neu Zugewanderte und bereits länger in Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten zur Verfügung.

Die MLPD fordert:

Für das Recht auf Flucht!

Für die Verteidigung des Asylrechts!

Für eine solidarische Willkommenskultur!

Für das Recht auf Familiennachzug und gegen das Arbeitsverbot für Flüchtlinge!

Für die Finanzierung von Unterbringung und Sprachkursen auf Kosten der Monopolprofite!

Für die Rettung der Menschheit im echten Sozialismus!

