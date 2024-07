Zeigen wir unsere Solidarität beim Prozess von Alassa Mfouapon am 31. Juli!

Liebe Freundinnen und Freunde,

am Mittwoch, dem 31. Juli 2024, ist in Gelsenkirchen der Prozess von Alassa gegen das Bußgeldverfahren, das die Stadt Gelsenkirchen gegen ihn verhängt hat.

Ihr erinnert Euch, wir haben letztes Jahr mehrfach gegen diese absurde Schikane protestiert - u.a. mit einer Pressemitteilung und einem Brief an die Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Welge. Die Stadt hatte verweigert, dass Alassa während seiner Ausbildung zum Mediengestalter in Gelsenkirchen Wohnrecht bekommt.

Jetzt, nach erfolgreicher Ausbildung und mit einem Job hier, können sie das nicht mehr ablehnen. Als Alassa sich hier ordentlich angemeldet hat, bekam er dann aber einen Bußgeldbescheid über 1000 Euro, weil er sich nicht schon früher angemeldet hat. Aber genau das hatte ja die Stadt verhindert!

Alassa klagt gegen dieses Bußgeld. Bei diesem Prozess wollen wir ihm unsere Unterstützung zeigen. Bitte kommt zahlreich.

Der Prozess findet statt am 31. Juli um 12.15 Uhr im Amtsgericht Gelsenkirchen, Bochumerstraße 79, 45886 Gelsenkirchen



Wir treffen uns um 11.30 vor dem Amtsgericht!

Bitte gebt die Information weiter!