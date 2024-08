Mannheim

10. Gedenktag an den Völkermord in Shengal im Irak

Ca. 50 Menschen, überwiegend kurdischer Herkunft, gedachten am 3. August gegenüber dem Wasserturm in Mannheim des brutalen Massakers des faschistischen „Islamischen Staates“ in Shengal am 3. August 2014. Im Wechsel von drei Redebeiträgen (zwei in Deutsch, einer in Kurdisch) mit eingespielter Musik (mit kämpferischen und auch traurigen Melodien) wurden die Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Passantinnen und Passanten über das informiert, was damals geschehen war.

Korrespondenz aus Heidelberg