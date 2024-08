70 Leute sehen gemeinsam "Rote Fahne TV"-Live-Talk

Das Interesse am Thema des Live-Talks, „Wer AfD wählt, wählt Faschismus!“ war, zeigte sich darin, er auch im Treff International in der Gelsenkirchener City angesehen wurde.

Die Ausstrahlung des Live-Talks im Bistro der Horster Mitte ist ausdrücklich auch ein Protest gegen die Zensur gegen die Internationalistische Liste / MLPD im Wahlkampf in Thüringen. Sie kommt in den bürgerlichen Massenmedien so gut wie nicht vor. Stattdessen bekommt die faschistische AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ beste Sendezeit in der Tagesschau. Damit trafen die Moderatorinnen beim Publikum den Nagel auf den Kopf.

Ein Teilnehmer sagte im Nachhinein: „Es wurden die Themen behandelt, die ich mir erhofft hatte. Besonders das Thema Flüchtlinge. Das lag mir besonders am Herzen.“. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden nicht enttäuscht: Das Spitzenteam der Internationalistischen Liste / MLPD, Tassilo Timm, Stefan Engel und Ilka May, brannte ein Feuerwerk zu den Themen der heutigen Zeit ab: Warum wir sagen: "Wer AfD wählt, der wählt Faschismus! - Wer den Faschismus der AfD bekämpfen will, der muss die MLPD stärken!"; das nötige Verbot der AfD; die Frage, was Faschismus überhaupt ist und warum eine breite antifaschistische Aktionseinheit mit einer klaren Trennungslinie zum bürgerlichen Antifaschismus aktuell so wichtig ist; dass jede faschistische Partei, Organisation etc. durch das nach wie vor gültige Potsdamer Abkommen sofort verboten werden könnte; dass die Staatsräson in Deutschland nicht die Unterstützung Israels im Kampf gegen das palästinensische Volk, sondern das Potsdamer Abkommen ist, nach dem von Deutschland kein Krieg mehr ausgehen darf; die globale Umweltkatastrophe, der Betrug an den Massen mit dem Bürgergeld, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) etc. Und als Ausweg aus all diesen Fragen und Problemen: Der echte Sozialismus, der das einzige System darstellt, das es möglich macht, dass die Menschheit auf diesen Planeten überleben kann.

Oft gab es Applaus der Zuschauer und die Schlussfolgerung, die MLPD zu wählen und weiterhin zu unterstützen - sei es als Mitglied, sei es als Spender - zeigte sich im Anschluss an einer großen Beteiligung an der Spendensammlung des Abends.

„Was für ein spannender und klärender Abend. Der Live-Talk wird immer besser.“ „Der heutige Abend hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Ich bereue es nicht, dass ich hier war“, so zwei Teilnehmer.