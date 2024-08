Zur Parole der AfD im Thüringer Wahlkampf "Alles für Thüringen ": Das ist eine offene Provokation und verweist direkt auf den faschistischen Charakter der AfD und von Björn Höcke. Höcke wurde bereits zweimal zu Recht verurteilt, weil er die Losung der faschistischen SA, der Schlägertruppe der Nazis, auf Veranstaltungen verwendet hat: "Alles für Deutschland ".

Nun verendet er die Losung wieder, leicht abgewandelt in "Alles für Thüringen", und darf damit sogar noch Wahlkampf machen!? Was bedeutet das denn? Dass sich Arbeitslose, Rentner, Bürgergeldempfänger, Frauen, Umweltschützer gefälligst dem unterzuordnen haben, was Höcke und seine Brut "Alles für Thüringen" vorsehen.

Die Artikel zu AfD, der faschistischen Gefahr und zum Wahlkampf der MLPD auf Rote Fahne News bringen gute Argumente. Auf die faschistische Vorgeschichte der AfD-Losung sollte vielleicht mal hingewiesen werden. Herzliche Grüße.