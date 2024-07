Chon Buri: Hunderte Arbeiter in Ölraffinerie protestieren

Am Samstag hatte der Neonazi Thommy Robinson in London zu einem Aufmarsch gegen Einwanderer und gegen den Islam aufgerufen, an dem tausende Ultrarechte - vor allem "Reform UK"-Anhänger - teilnahmen, britische Fahnen schwenkten und "Rule Britannia" sangen. Auch israelische Fahnen wurden getragen. Rund 5.000 Antifaschisten beteiligten sich an der Gegendemonstration "Aufstehn gegen Rassismus", zu der ein breites Bündnis von Gewerkschaften und linken Organisationen aufgerufen hatte, darunter auch die Palästina-Solidaritäts-Kampagne. Verschiedene Sprecher, darunter auch Ex-Labour-Vorsitzender Corbyn, warnten vor dem Erstarken des Faschismus in Europa.