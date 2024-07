Christian Lindner hat zu hohe Ausgaben?

Verantwortlich dafür macht er die aus seiner Sicht zu hohen Sozialausgaben. Dann macht er Front gegen Migranten, Bürgergeld-Empfänger und das 49-Euro-Ticket, das mit 3 Milliarden Euro bezuschusst werden müsse.

Ungefähr zeitgleich trafen sich die Finanzminister der G20-Staaten in Brasilien. Überraschenderweise sprachen sie sich für eine globale Milliardärssteuer aus. Zwar geht es nur um schlappe 2 Prozent und das Vorhaben könne acht Jahre bis zur Verwirklichung brauchen. Eine ernsthafte Maßnahme gegen die Überanhäufung von Reichtum ist dies also ganz sicher nicht. Und dennoch: Der abwesende Christian Lindner interveniert zusammen mit seinem US-Kollegen: „Eine Mindestvermögenssteuer“ sei „nicht zielführend“. Laut DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) würden dadurch allerdings in Deutschland 7 Milliarden Euro in die Staatskasse gespült werden. Nicht zielführend? Kommt auf das Ziel an! Ja und jetzt: Aufgrund der Intervention von Lindner und seinem US-Kollegen ist die Sache schon gekippt!