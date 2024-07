Deutsche Maschinen für Putins Krieg

Am 26. Juli begannen rund 500 Journalisten bei fünf australischen Zeitungen mit einem fünftägigen Streik beim führenden Verlag Nine Entertainment. Der Streik betrifft die Zeitungen The Age, The Sydney Morning Herald, The Australian Financial Review, The Brisbane Times und WAToday. Die Journalisten fordern eine reale Lohnerhöhung und protestieren gegen angekündigte Stellenstreichungen. Mit dem Streik soll vor allem die Berichterstattung über die Olympischen Spiele getroffen werden. 85 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Journalisten hatten für den Streik gestimmt. Insgesamt hat das Unternehmen 5000 Beschäftigte.