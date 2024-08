Dhaka: Demonstranten fordern Rücktritt der Regierung

Hunderte von wütenden Einwohnern von Khayelitsha marschierten zu den Büros von Escom in der Region und forderten, dass der Stromversorger sein Servicezentrum wieder öffnet. Am 28. Juni schloss das Stromversorgungsunternehmen Escom seine Servicezentren in Khayelitsha und Bellville in Kapstadt. Dies bedeutete, dass die Kunden in diesen Gebieten auf Pop-up-Büros und den Online-Störungsmeldedienst Alfred the Chatbot angewiesen waren, um Probleme zu melden oder Rechnungen abzufragen. Am Donnerstag demonstrierten Hunderte Anwohner unter dem Dach der South African National Civic Organisation (SANCO) gegen die Schließung und forderten die Wiedereröffnung. Teilweise müssen die Menschen in den Vierteln monatelang ohne Stromversorgung leben