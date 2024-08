Die Jugend vor der AfD schützen!

Donald Trump wettert in den USA gegen den Sexualunterricht an den Schulen. Und die AfD schreibt in ihrem Wahlprogramm für Thüringen: "Wir lehnen die Frühsexualisierung in Kindergarten und Grundschule ab. Sexualerziehung ist das primäre Recht der Eltern".

Weil die AfD ja noch nirgends für Bildungspolitik verantwortlich zeichnet, schaut man gespannt, was sie damit meint.

Aufschlussreich ist da, was der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch, der auch noch selbst Lehrer ist, im Landtag von Brandenburg gemacht hat. Bei einem Besuch von neun- bis zwölfjährigen Grundschülern sprach er über Gruppenvergewaltigungen und Migration. Na, da werden die Eltern sicher froh sein, wie die AfD ihre Kinder aus der "links-woken" Frühsexualisierung befreit hat.

Aber Herr Hohloch sieht bei sich keine Schuld. Seiner Ansicht nach, mache einfach der Besuch des Landtags mit Grundschülern keinen Sinn. Der dpa sagte er: "Ich würde nie mit einer vierten Klasse in den Landtag gehen". Aber weil ja die anderen Abgeordneten, also die von den bösen anderen Parteien, versucht hätten die Kinder "zu vereinnahmen", wäre er ja geradezu gezwungen gewesen, über die "Sicherheitslage im Land" aufzuklären.

Rassistische Hetze, das ist für ihn Aufklärung. Sexuelle Aufklärung ist für ihn "Frühsexualisierung". Das ist das Weltbild der faschistischen AfD! Wer seine Kinder liebt, muss sie vor der AfD und ihrem faschistischen Weltbild schützen!