„Die Moorsoldaten“ von Wolfgang Langhoff

Geschrieben wurde es von dem Bergmann Johann Esser und dem Schauspieler und Regisseur Wolfgang Langhoff während ihrer Zeit in diesem KZ. Diese Erfahrung verarbeitete Wolfgang Langhoff in dem autobiographischen Buch, das auch den Namen „Die Moorsoldaten“ trägt.

Langhoff engagierte sich intensiv für die KPD und war der künstlerische Leiter der 1930 gegründeten Agitprop-Truppe „Nordwest-ran“, die unter anderem auf Gewerkschaftsveranstaltungen auftrat. Außerdem war er Mitglied der Düsseldorfer Gruppe „Assoziation revolutionärer bildender Künstler“. Seine antifaschistische und revolutionäre Einstellung war den Hitler-Faschisten ein Dorn im Auge und so wurde er nach der Machtergreifung der Faschisten von der Gestapo inhaftiert, gefoltert und nach einigen Monaten ins KZ Börgermoor gesperrt. Insgesamt dreizehn Monate war Langhoff in Haft und in Konzentrationslagern.

Sein autobiographischer Tatsachenbericht stellt sehr eindrücklich dar, mit welcher Menschenverachtung und Grausamkeit die Faschisten ihre Gegner, vor allem sozialdemokratische und kommunistische Arbeiter, zu brechen versuchten. Aber auch, mit welch beispielhafter Solidarität, selbst unter diesen unmenschlichen Bedingungen, der aktive antifaschistische Widerstand fortgeführt wurde. "Die Moorsoldaten" trug maßgeblich dazu bei, die Wahrheit über die Gräuel in den faschistischen Konzentrationslagern zu verbreiten.

Gerade heute, mit der erneut aufkommenden faschistischen Gefahr, ist dieses Buch eine Mahnung an die Jugend, macht aber auch Mut, selbst unter schwersten Bedingungen nicht den Kampf um Menschenwürde und gegen Ausbeutung und Unterdrückung aufzugeben.



Buchausgabe

323 Seiten

Preis: 16 Euro

ISBN: 978-3-88021-404-0



eBook

Preis: 11,99 Euro

ISBN: 978-3-88021-444-6



