"Die Plakate von der AfD müssen alle weg!"

"Wer AFD wählt, wählt Faschismus" hing gerade am ersten Mast vor einem Haus mit Garten, als sich die Frau des Hauses das aus der Nähe genau ansah. Trotz freundlicher Ansprache - keinerlei Antwort.

Also fuhren wir weiter, wendeten und kamen wieder am Haus vorbei. Jetzt stand auch der Mann draußen, und jetzt erwiderten sie unseren Gruß: "Wir wollen nur mal sehen, dass hier nicht die AfD hängt. Die müssten sofort wieder weg." Und überhaupt meinten sie, die AfD-Plakate müssten alle abgehängt werden. Sie begrüßten, dass wir so klar Position beziehen, aber MLPD wählen? Ob das was nutzt? "Ihr seid halt nicht stark genug, um was zu erreichen."

Nächstes Plakat im nächsten Dorf: Wir montierten an einen Gittermast vier Plakate. Der Lärm weckte offenbar den Nachbarn. Rolladen hoch und die Sache aus dem Fenster begutachtet. "Könnt ihr nicht gleich die blauen Plakate da oben anhängen?" Er zeigte nach oben, wo inzwischen an fast allen Masten die AfD ihre Plakate mit reaktionären und teils offen faschistischen Losungen aufgehängt hatte.

Die AfD hatte tatsächlich ihre Plakate in größtmöglicher Höhe angebracht. Ganz offenbar wirken verschiedene antifaschistische Kräfte ...

Es wunderte uns kaum noch, dass wir im nächsten Dorf die gleiche Erfahrung wieder machen durften!