Dortmund: Gedenkkundgebung „Gerechtigkeit für Mouhamed“ am Vorabend des zweiten Jahrestages seines Todes

Statt Hilfe in einer psychischen Ausnahmesituation zu erhalten, wurde der 16-jährige Mouhamed mit sechs Kugeln aus der Maschinenpistole brutal erschossen.

Der Freundeskreis Mouhamed verurteilt diese Tat. Sie ist auch Ausdruck einer zunehmenden Rechtsentwicklung bzw. Faschisierung im Polizeiapparat. Die Prozesseröffnung gegen die sechs Polizistinnen und Polizisten ist maßgeblich auf die Solidaritätsbewegung „Gerechtigkeit für Mouhamed“ zurückzuführen.



Im Mai dieses Jahres hat der „Freundeskreis Mouhamed“ sein 2. Internationales Fußballturnier zur „Gerechtigkeit für Mouhamed“ organisiert. Dieses stand für internationale Solidarität und gegen Rassismus! Der Freundeskreis Mouhamed verbindet die Solidaritätsarbeit auch bewusst mit dem Kampf gegen die reaktionäre Flüchtlingspolitik der Regierung, aber insbesondere auch gegen die wachsende Flüchtlingshetze durch die AfD und andere Faschisten!



Wir wollen am Vorabend des Jahrestags von Mouhamed – also Mittwoch, den 7. August - eine Gedenkkundgebung auf dem Kurt-Piehl-Platz in Dortmund durchführen. Beginn ist um 18 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen! Natürlich auf antifaschistischer Grundlage!