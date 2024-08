Ein Faschist mit Sonnenbrille bleibt ein Faschist

Das darf nicht durchgehen! Das „Aktionsbündnis für Demokratie und Solidarität“ organisierte am 2. August in Altenburg den Protest mit 600 Beteiligten. Die MLPD war mit einem Infostand auf dem Topfmarkt dabei.

„Wer AfD wählt, wählt Faschismus“ - so sprachen wir die Passanten an. „Sie haben mich jetzt als Faschisten bezeichnet – ich zeige sie an!“ Verbohrte AfD-Anhänger plusterten sich auf. Dabei behaupten wir ja gar nicht, dass jeder AfD-Wähler ein Faschist ist... Die Ansprache traf genau ins Schwarze. Andere Passanten, oft jüngere, waren nicht mit allem einverstanden, aber gesprächsbereit. Die meisten Passanten am Topfmarkt stimmte uns direkt zu. Wir verteilten 250 Flyer der MLPD zur Landtagswahl. Sozialismus war ein heißes Thema.

„In ganz Thüringen ist das Plakat gegen den Faschismus der AfD aufgehängt. Und nun gab es mehrere Anschläge auf Autos von Kandidaten der MLPD. Vor wenigen Tagen berichtete der MDR über eine Bedrohung von MLPD-Genossen mit einer Armbrust.“ „Das mit der Armbrust habe ich auch mitbekommen. Ihr seid mutig“ oder: „Eure Plakate sind mir aufgefallen – ihr habt die besten!“ Auch das kam öfter.

Wir haben an diesem Freitag mit vielen politisch interessierten Menschen in Altenburg gesprochen. Die MLPD hat sehr an Bekanntheit zugelegt.