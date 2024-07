Esslingen weit vorne bei der Flächenversiegelung!

Die Deutsche Umwelthilfe hat nun für 190 Städte in Deutschland einen Hitze-Check gemacht. Dazu hat sie Luftbildaufnahmen ausgewertet, die die versiegelte Fläche und den noch vorhandenen Grünanteil zeigen. Esslingen liegt dabei auf dem unrühmlichen vorderen 20. Platz von 190! ... In Esslingen sind 50,81 Prozent der Flächen überbaut und der Grünanteil beträgt nur noch 3,12 Prozent. ...

Die MLPD und auch das überparteiliche Kommunalwahlbündnis FÜR Esslingen drängen seit Jahren auf einen Stopp der Flächenversiegelung und eine sofortige Kehrtwende hin zu Entsiegelung und Renaturierung. Angesichts der dramatischen weltweiten Umweltzerstörung sind entschlossene Sofortmaßnahmen notwendig. Dabei ist uns eines klar: Das Grundübel liegt in der kapitalistischen Profitwirtschaft....

Die Stadtspitze hat mit dem Rückenwind der bürgerlichen Parteien entgegen vielfältigen Protesten nicht nur den Flächennutzungsplan mit 22 Baugebieten durchgedrück ... .

Dazu muss das Argument herhalten, dass ja Wohnungen geschaffen würden. Mal davon abgesehen, dass vorrangig teure Wohnungen geschaffen werden: Warum wird nicht vorrangig der Leerstand aufgearbeitet, Zweckentfremdung unterbunden, Wohnungstausch und Wohnraummanagement verstärkt, sowie gewerbliche Brachen genutzt und vieles mehr? Die MLPD Esslingen hat in einem "Flächenrettungsplan" schon 2017 dazu konkrete Vorschläge gemacht und auch FÜR Esslingen und die Linke haben entsprechende Einträge in den Gemeinderat eingebracht. ... Aber gegen die kapitalistischen "Sachzwänge" kann man sich eben nur mit Kampf behaupten.

Wir brauchen in Esslingen schnelle und einschneidende Sofortmaßnahmen! Das muss sich heute auch gegen die Klimaleugner der AfD richten, die jetzt in den Gemeinderat eingezogen sind. Organisiert euch: in der Umweltgewerkschaft, in FÜR ESSLINGEN, in der MLPD und im Jugendverband REBELL!

