Setzt Netanjahu die Region in Brand?

In dieser Situation ließ Netanjahu zuerst einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur in der libanesischen Hauptstadt Beirut und danach das führende Mitglied der faschistischen Hamas, Ismail Haniyya, in der iranischen Hauptstadt Teheran ermorden.

Das zionistische Israel steht kurz vor einem Krieg mit dem faschistischen Iran, dessen verlängerter Arm sowohl Hisbollah als auch die Hamas sind. In dieser Situation gießt Netanjahu immer weiter Brandbeschleuniger in die schon hoch lodernden Flammen. Ein Angriff des Iran – wie immer er auch aussehen würde – wird für Montag erwartet.

Massen wollen keinen Krieg

Die Massen in der Region wollen keinen Krieg. Das zeigt sich an den Massenprotesten in israelischen Städten in den letzten Tagen und Wochen. Die Angehörigen der Geiseln, die die Hamas bei ihrem Terrorüberfall genommen hat, kritisieren Netanjahu heftig dafür, dass er überhaupt nichts für deren Freilassung tut. Taktische Kritik kommt momentan auch von Israels Verbündetem Nummer 1, den USA. So hat US-Präsident Joe Biden Netanjahu klar dazu aufgefordert, jetzt eine Einigung über eine Waffenruhe in Gaza zu erzielen. Nach übereinstimmenden Berichten habe Netanjahu erwidert, Israel mache Fortschritte bei den Verhandlungen, was Biden zu dem Wutausbruch „Stop bullshitting me!“ ("hör auf mich zu verarschen") geführt habe. Dass das keine Wende Bidens hin zu einer Friedenspolitik ist, zeigt die Verlegung von US-Kampfschiffen und Kampfjets in die Region.