Southport (Großbritannien)

Faschisten attackieren Moschee und Polizisten

Am Montag hat ein jugendlicher Angreifer in Southport in Großbritannien drei Mädchen (sechs, sieben und neun Jahre alt) erstochen und acht weitere Kinder und zwei Erwachsene verletzt. Eine durch und durch abscheuliche Tat; über das Motiv ist noch nicht berichtet worden.

Korrespondenz