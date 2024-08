Gabi Fechtner bei „TikTok“ im Shadowban

In den Community-Richtlinien von TikTok heißt es, „Wir gestatten keine Fehlinformationen, die Einzelpersonen oder der Gesellschaft erheblichen Schaden zufügen können“. Ihr sollt nicht wissen, dass wir ein breites Bündnis gegen die Faschisten brauchen, das ist gefährlich – so sieht TikTok das?! Aber wenn Maximilian Krah über 10 Millionen Flüchtlinge in Deutschland schwadroniert, obwohl das einfach eine frei erfundene Zahl ist, dann ist das für TikTok kein Problem!

Als das Webteam der MLPD bei TikTok Widerspruch gegen diese Sperrung einlegte, wurde dem zugestimmt. Das Video wurde wieder freigeschaltet. Doch wurde anschließend offenbar die ganze Videoserie von Gabi Fechtner zum Kampf gegen den Faschismus in den Shadowban gesetzt (Rote Fahne News dokumentierte den Film in ganzer Länge, bei TikTok in mehreren Teilen). Das heißt: Die Filme werden den Leuten nicht mehr in die "For-you"-Startseite gespült und bekommen folglich deutlich weniger Zugriffe, werden sozusagen gedrosselt.

Ein anderer User machte daraufhin den Versuch und veröffentlichte eins der Videos noch einmal – aber ohne die Begriffe Gabi Fechtner und MLPD zu verwenden. Siehe da: Das Video erhielt fast viermal so viele Zugriffe.

Hier einige Kommentare von TikTok-Usern zu Gabis Video, indem es speziell um die Kampagne der MLPD in Thüringen geht:

@cecelabim:Gut so! Man muss gegen die AfD richtig aufklären

@user511169636279:cool von Euch.❤

@jonas:guter ansatz 😊

@LubmillaParfüm:Sehr guter Ansatz, denn Protest wählen heißt gegen rechts wählen! ❤️🖤

@MoinLeuteWasGehtAb:Ich wünsche mir sehr für die Zukunft der Welt und Deutschlands das irgendwann linke revolutionäre Kräfte regieren und auch die MLPD welche ich gewählt habe in den Bundestag kommt und auch Mal regiert

(Rechtschreibung wie im Original)