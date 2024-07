Wahlkampf in Thüringen

Gelungener Auftakt in Weimar-Arnstadt und Bad Berka

Bis zu zehn Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer aus Reutlingen, Tübingen und Albstadt waren letzte Woche in Thüringen im Einsatz. Insgesamt hängten wir etwa 1000 Plakate in Weimar, Arnstadt und Bad Berka auf. So sind wir jetzt in diesen Städten und um die Betriebe am Erfurter Kreuz (CATL, Bosch, Marquardt u.a.) unübersehbar. Höhepunkt war die Teilnahme am Wahlkampfauftakt in Gera.

Korrespondenz