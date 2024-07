Internationalistische Liste/MLPD im MDR

Das Filmteam, das auch Tassilo Timm aus dem Spitzenteam der Internationalistischen Liste / MLPD interviewte, hat das Filmmaterial für die Sendung MDR Thüringen Journal vom 28. Juli verarbeitet, in der einige der sogenannten kleinen Parteien in 90-Sekunden-Filmen vorgestellt werden. Deshalb war das Filmteam gekommen. Für die kurze Laufzeit bekommen die Zuseherinnen und Zuseher einen durchaus informativen Einblick.

Dagegen wurde in den MDR-Berichten am 27. Juli kein noch so kleiner Ausschnitt über die MLPD-Aktivitäten gebracht,. sondern nur zu der faschistischen Versammlung.

Hier kann der Beitrag in der Mediathek angesehen werden (ab Minuten 9,3).