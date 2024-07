Israelische Luftwaffe ermordet Hamas- und Hisbollah-Chef

Die Gefahr der Eskalation verschärfte sich immens: "Brandgefährlich! Kriegsgefahr im Nahen Osten verschärft sich massiv"

Jetzt hat die israelische Armee offenbar binnen weniger Stunden in zwei Hauptstädten anderer Länder durch Luftschläge zwei führende Chefs von für den Iran agierende Milizen getötet. In Teheran traf der Luftschlag den Auslandschef der faschistischen Hamas, Ismail Hanija (62). Hanjia war nach Teheran gereist, um dem neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian seine Aufwartung zu machen.

Ein solcher Luftschlag mitten in Teheran ist eine gezielte Provokation gegenüber dem Iran, der schon mit Vergeltung droht,

In Beirut hat die israelische Luftwaffe den hochrangige Kommandeur der Hisbollah-Miliz Fuad Schukr getötet. Die Hisbollah hatte vor wenigen Tagen einen Luftangriff auf israelisches Gebiet durchgeführt, wobei anscheinend 12 Kinder ums Leben kamen. So abscheulich diese Tat ist, so ist es doch die Heuchelei verschiedener Politiker und Medien unerträglich, die 40.000 ermordete Palästinenser als "Selbstverteidigung Israels" betrachtet.

Sicherlich klebt an den Händen der Ermordeten Faschisten das Blut vieler Unschuldiger. Das rechtfertig jedoch nicht solche völkerrechtswidrigen israelischen Terroranschläge in anderen Ländern.

Der Hintergrund dieser jüngsten Entwicklungen ist die Rivalität zwischen Israel mit Rückendeckung durch USA und EU und neuimperialistischen Ländern, zuvorderst Iran, um Macht und Einfluss in der Region. Israel ist hauptverantwortlich und spielt mit dem Feuer eines Flächenbrands im Nahen Osten.