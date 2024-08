Jugendverband REBELL bittet um Rückgabe

„An alle, die beim Abbau nach dem Wahlkampfauftakt in Gera mitgemacht haben:

Am REBELL-Stand wurden neue T-Shirts mit der Aufschrift ‚Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Organisier dich im REBELL‘ verkauft. Leider ist eine ganze Kiste mit diesen T-Shirts in Schwarz seit dem Abbau verschwunden.

Vieles wurde in privaten PKWs transportiert. Schaut also bitte nach, ob sie in euren Autos oder an eurem Ort gelandet ist und meldet Euch bitte unter geschaeftsstelle@rebell.info. Bringt die Kiste am besten zum morgigen Waldfest des Sommercamps nach Truckenthal mit. Vielen Dank!“.