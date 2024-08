Pressemitteilung des Sommercamps von REBELL und ROTFÜCHSE

Kinder vom Sommercamp übergeben Spielsachen in Flüchtlingsunterkunft

Am gestrigen 1. August war es endlich so weit: Die von den Rotfüchsen eingesammelten Spenden für die Flüchtlingsunterkunft „Sternradio“ in Sonneberg wurden übergeben. Begeistert nahm eine Schar von kleinen Kindern die Sachen entgegen. Seit letztem Montag haben die Kinder vom Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE im Landkreis Sonneberg die Spenden gesammelt. Von Haus zu Haus sind sie gezogen und haben die Leute auf das Waldfest am Samstag, dem 3. August, in Truckenthal eingeladen.