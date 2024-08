Kleine Impressionen vom Sommercamp

Am Montag fuhren direkt 30 Jugendliche für eine Kundgebung und einen Straßenumzug mit Gabi Fechtner nach Ilmenau. Der Rest machte sich an ihren Baueinsatz im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal und im Wald. Im Wald haben wir Bäume eingezäunt, um sie zu schützen. Der Förster war von unserem Einsatz sehr bewegt.

Den Abend füllte eine Gesprächsrunde zum Thema „Wie steht der REBELL zu sozialen Medien?“, die reich besucht war. Es kam heraus, dass wir aktiver auf Social Media sein müssen und das zum Beispiel unserer Aufklärungsarbeit über Faschismus dienen kann. Persönliche Gespräche kann das aber nicht ersetzen.

Am Dienstag verbrachten wir den Vormittag beim Workshop „Was ist Faschismus?“, der im Vergleich zur ersten Woche nochmal höherentwickelt wurde. Ein Schüler erzählte davon, dass eine „Mauer“ zwischen ihm und seinem Freund entstanden ist, als der bei der Europawahl für die AfD stimmte. Das war aber nicht richtig, denn: „Wenn wir die Leute nicht aufklären, wer soll es sonst tun?“

Den Nachmittag verbrachten drei der fünf Zeltgruppen am See. Auch das Abendprogramm lässt nicht zu Wünschen übrig: Am Dienstag hatten wir einen internationalistischen Liederabend. Dieses Mal, dank gesunkener Waldbrandgefahr, sogar mit Lagerfeuer.