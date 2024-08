Ölförderung

Massenproteste in Nigeria

Die derzeitigen Massenproteste in Nigeria richten sich gegen die immens gesteigerten Preise und die korrupte Regierung. Nigeria verfügt nach Libyen über die zweitgrößten Erdölvorkommen Afrikas. Und dennoch importierte es zuletzt 80 Prozent der Erdölprodukte aus dem Ausland - vor allem aus Europa! Die europäischen imperialistischen Staaten kaufen Nigeria lediglich das Rohöl ab, um es dann selbst zu raffinieren. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war erst im November 2023 in Nigeria. Er vereinbarte, dass die nächsten zwölf Jahre nicht nur wie bisher für 760 Millionen Euro Rohöl aus Nigeria nach Deutschland geliefert werden, sondern dass nun auch noch deutsche Stadtwerke LNG-Flüssiggas aus Nigeria erhalten. Ein klimapolitischer Wahnsinn. Aus diesem neokolonialen Verhältnissen heraus stiegen die Benzinpreise enorm – und im Sommer letzten Jahres entstanden Massenproteste. Die Gewerkschaftsführung hatte einen Generalstreik angekündigt – und sagte sie nach einem Gespräch mit der Regierung wieder ab. Was war geschehen?

Von lg