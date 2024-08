Am heutigen 30. Juli war der 41. Streiktag der Kolleginnen und Kollegen der Klinik-Servicegesellschaft (KSG) in Erlangen. Sie führten eine Demonstration an den Unikliniken vorbei in die Innenstadt durch. Jetzt kommt eine Sommerpause, dann geht es im Herbst weiter. Sie fordern die Rückkehr in den Tarifvertrag der Länder. Im Moment werden sie schon seit Jahren nach einem Billigtarif, der mit der IG Bau ausgehandelt wurde, bezahlt. Die Leitung der Unikliniken stellt sich stur.