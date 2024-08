Führende bürgerliche Politiker vergießen Krokodilstränen.Wer was auf seinen demokratischen Anstrich hält, jammert über die Stimmenzuwächse der AfD. „Krokodilstränen“ sind eine olympische Disziplin, in der die MLPD ganz schlecht abschneidet. Ganz oben auf dem Treppchen steht sie allerdings in der Disziplin „Mitten rein!“ Mitten rein in die faschistische Gefahr, die mit den Europawahlen offen zutage getreten ist. Sie ist nicht einfach zu durchschauen.

Die AfD spielt geschickt die Karten Volksverwirrung, Volksverhetzung und sozialfaschistische Demagogie. Bei so viel Durcheinander ist Klartext unverzichtbar. Die schnelle Antwort der MLPD auf die Europawahlen ist prompt die Losung: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus!“ Keine Angst vor der Polarisierung! Sie ist das Mittel der Wahl für Klärung und Erkenntnisfortschritt.

Ohne die Regierung aus dem Auge zu verlieren, werden die Kräfte im Landtagswahlkampf in Thüringen konzentriert auf den antifaschistischen Kampf. „Mitten rein“ in die Hochburgen der AfD geht der Wahlkampf dort, rein in die Wohngebiete, rein in die Häuser, rein ins Gespräch. Raus mit den überzeugenden Argumenten, begeisternder Kultur, solidarischer, kämpferischer und mutmachender, selbstbewusster Ausstrahlung!

Ganz besonders positiv reagieren Menschen, die gegen die AfD sind – sich aber nicht selten vereinzelt, niedergeschlagen oder eingeschüchtert fühlen. Große Offenheit für eine tiefgehende Diskussion und Schritte, aktiv zu werden.