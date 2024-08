Mittendrin – selbstbewusster und lebendiger Straßenumzug in Ilmenau

t. Das Thema: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus!“. Nicht wenige Passanten, Jung und Alt, blieben interessiert stehen, einzelne Bewohner kamen vors Haus und hörten aufmerksam zu. Viele waren angenehm überrascht und zum Teil regelrecht begeistert, dass hier eine Organisation gegen die AfD in so einer ansprechenden Weise klare Kante zeigt. Es entwickelten sich lebendige Gespräche.

Doch natürlich waren nicht alle begeistert, sondern eher regelrecht panisch entgeistert. An einem Plattenbau brüllten zwei bis drei Leute aus dem Fenster. Einer kam runter, schrie herum, dass das „ihr Gebiet“ sei und dass wir verschwinden sollten! Aus dem gleichen Haus waren eine Mutter mit Tochter, die zusammen der Kundgebung zuhörten, allerdings entschieden anderer Meinung.

Das absolute Highlight für die „Schlagfertigkeit“ der AfD war, dass sich ein Mann in sein Auto setzte, laut hupte und brüllte, dass die Leute hier ihre Ruhe bräuchten. Sicher zur Freude vieler aufmerksamer Zuhörer an den Fenstern machte die Moderatorin, Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, ihn auf den Widerspruch aufmerksam, dass lautes Hupen für einen Nachmittagsschlaf sicher nicht förderlich sei, unsere Kundgebung außerhalb der Ruhezeiten stattfindet und er gefälligst die Kundgebung nicht weiter stören solle. Nachdem er noch ein paar mal trotzig weiter gehupt hatte, fuhr er schließlich davon, stieg 50 Meter weiter aus und schlich kleinlaut in seine Wohnung zurück. Dieses gut vorbereitete und selbstbewusste Auftreten der Rebellen wird die nächsten Tage in dieser Siedlung sicher noch für viel Gesprächsstoff sorgen.