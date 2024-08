Brutale Attacke auf DGB-Mitarbeiter

MLPD Dresden spricht volle Solidarität aus

Am vergangenen Donnerstag haben drei Männer in der Dresdener Innenstadt einen dunkelhäutigen DGB-Mitarbeiter, der dort Flyer verteilt hatte, krankenhausreif geprügelt. Die Täter und eine Frau, die das Opfer zusätzlich noch beleidigt hatte, sind in Polizeigewahrsam. Die MLPD Dresden schrieb dazu an den Dresdner DGB:

Korrespondenz