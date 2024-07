Pastasciutta Antifascista

Es begann in Italien, wo es heute jährlich Ende Juli Hunderte solcher Veranstaltungen gibt. Am 25. Juli 1943, als der faschistische Diktator Benito Mussolini gestürzt wurde, war die Freude groß. Die Familie Cervi feierte dieses Ereignis, indem sie kostenlose Pastasciutta an die Dorfbewohner von Campegine verteilte. Dieser Akt der Großzügigkeit und Solidarität wurde zu einem Symbol des Widerstands und der Hoffnung auf Freiheit.

In der Kulturwerkstatt in Eisenach gab es am gestrigen Sonntag, dem 28. Juli 2024, Pasta, antifaschistische Musik mit Begleitung von Saxofon und Klavier und eine Lesung aus dem Buch von Alcide Cervi: "Meine sieben Söhne".

Die kleine Veranstaltung mit einem guten Dutzend Beteiligten hat alle tief bewegt und ermutigt, tägliche Überzeugungsarbeit gegen die faschistische Demagogie und für eine befreite Gesellschaft zu machen.