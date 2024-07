Pöstchenringen im eigenen Lager

Wahrscheinlich gilt die amerikanische Verfassung nur für die Monopole und Reichen. Jedoch zeichnet sich im eigenen Lager, der Partei der Republikaner, ein Machtkampf ab. Zwar liegt der frühere US-Präsident Trump in den Umfragen derzeit deutlich vorn. Er liegt noch vor dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, den viele für den einzig wirklichen Herausforderer halten. Beide sind machtbesessene Politiker!

Wie die Tagesschau am 27. Mai berichtete, hat ein weiterer Republikaner den Einstieg ins Rennen angekündigt: Tim Scott, der einzige schwarze Republikaner im US-Senat. Er hat in seinem Heimatstaat South Carolina seine Präsidentschaftskampagne eingeleitet. Scott ist in armen Verhältnissen aufgewachsen und hat es nach oben geschafft. Für ihn sind die USA "das Land der Möglichkeiten, nicht der Unterdrückung". Möglichkeiten für die herrschenden Monopole - und Unterdrückung ist der herrschende staatsmonopolistische Kapitalismus immer. Schließlich ist er nichts anderes als die Diktatur der Monopole. Da ist die Ausbeutung und Unterdrückung der Massen gesetzmäßig.

Die USA sind ein erzkapitalistischer Staat. Große Teile der Bevölkerungen der einzelnen Bundesstaaten sind total verarmt und müssen um ihr Leben fürchten! Denn Sozialleistungen gibt es in den USA, wenn überhaupt, nur zeitlich begrenzt. Wer danach noch arbeitslos oder arbeitsunfähig ist, ist dem Hunger,- Erfrierungs- oder Hitzetod preisgegeben! In den USA existiert nicht einmal eine gesetzliche Krankenversicherung! Dass Trump in der Wählergunst vorn steht, liegt wahrscheinlich an seiner "gut verpackten" Demagogie - ähnlich wie bei der AfD in Deutschland. Auch in den USA müsste ähnlich wie jetzt in Thüringen ein sinngemäßes Wahlplakat hängen: „Wer Trump wählt, wählt den Faschismus!“ - analog zu: "Wer AfD wählt, wählt den Faschismus!“.