Proteste gegen frauenfeindliche Äußerungen von Trumps Vize-Kandidat JD Vance

2021 sagte er, die USA, würden von „einem Haufen kinderloser Katzenfrauen regiert, die mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich sind, und deshalb wollen sie auch den Rest des Landes unglücklich machen“.

Er nannte konkret US-Vizepräsidentin Kamala Harris, neuerliche mögliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Harris hat zwei Stiefkinder und keine leiblichen Kinder. Seine Beleidigungen sind Ausdruck eines zutiefst sexistischen, reaktionären und faschistischen Frauenbilds, die die Frauen in erster Linie als Gebärende betrachtet.

Er äußerte, dass „wir in den Krieg ziehen müssen“ gegen die Entscheidung von Frauen, keine Kinder zu bekommen. Diese Frauen werden „traurig, einsam und bedauernswert“ sein. Vance ist so auch ein entschiedener Abtreibungsgegner. Er ist auch der Meinung, dass kinderlose Paare weniger demokratischen Rechte haben sollten als Eltern, da sie „keine physische Bindung zur Zukunft dieses Landes“ hätten. Neben Kamala Harris nannte Vance auch den homosexuellen Verkehrsminister Pete Buttigieg, der mit seinem Partner zwei Kinder großzieht, und so in Vances homophoben Menschenbild kein „richtiger Mann“ ist.

Die US-Frauenbewegung macht jetzt Front gegen Vance und Trump, der vor kurzem wegen seiner Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin verurteilt wurde. Welch dekadente Kandidaten!