Saale-Holzlandkreis - Anwohner machen deutlich: „Wir wollen die Plakate der AFD nicht“

Vor allem die Losung: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus“ ist nun unübersehbar. Auch wir erfuhren in erster Linie positive bis dankbare Reaktionen aus der Bevölkerung dort, vor allem wegen der klaren Positionen.

Einige Blitzlichter aus den Reaktionen haben wir festgehalten:

Eine ganze (lange) Straße in Hermsdorf meldete sich als Teil der 70,7 Prozent, die die AFD nicht gewählt haben, zu Wort. Sämtliche AfD-Plakate waren abgenommen, zerbrochen und entweder ordentlich im Mülleimer entsorgt oder fein säuberlich für die Müllabfuhr hinter die Laternen gestellt.

Mehrere waren über die klaren Positionen unserer Plakate sichtlich froh und bzw. oder wünschen uns viel Glück. Ein australisches älteres Ehepaar beglückwünschte uns und war traurig darüber, dass es nicht wählen darf. Es wünschte uns viel Glück. Auch positive Erfahrungen, vor allem mit bestimmten Errungenschaften der ehemals noch sozialistischen DDR, begegneten uns.

Es gibt aber auch große Fragezeichen in den Köpfen - vor allem bei Jugendlichen. So fragte ein ca. 16-jähriger Jugendlicher, ob ich ihm mal erklären könne, was Faschismus ist. Klar konnte ich. Auf meine Frage, ob er denn in der Schule vom Hitler-Faschismus nichts gehört habe, meinte er – nein, er habe bisher nichts darüber gelernt und seine Mutter sei überzeugte AfD-Wählerin. Er und auch seine zwei Begleiterinnen waren sehr froh, dass sie uns getroffen haben. Sie gaben uns Tipps, in welchem Wohngebiet wir die Plakate auf jeden Fall aufhängen sollen und wo wir diese sehr hoch hängen müssen, damit sie nicht abgerissen werden.