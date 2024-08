Sorge um die Gesundheit von Haydar Demiray

Wir möchten auf folgenden dringenden Fall in einer deutschen Justizvollzugsanstalt hinweisen. Seit Monaten befindet sich der türkeistämmige politische Gefangene, Haydar Demiray in einem Hungerstreik gegen die menschenunwürdige Maßnahme, eine Anstaltskleidung tragen zu müssen. Er lehnt das strikt ab und fordert seine persönlichen Grundrechte ein.

Wie aus dem Brief an die Anstaltsleitung der JVA Düsseldorf, wo er sich derzeit befindet, hervorgeht, ist sein Zustand akut. In einer kurzen Mitteilung an uns teilte seine Ehefrau gestern mit, dass er täglich schwächer wird und eine Teilamnesie begonnen habe.

Aufgrund der Tatsache, dass die Anstaltsleitung keine Information über den Gefangenen an Dritte weitergibt, sehr wohl aber auf Briefe reagiert und sie wahrnimmt, würde es helfen, wenn sich möglichst viele für die legitimen Belange von Haydar Demiray einsetzen. Jeder Tag und jede Nachricht zählen.

Briefe bitte an die Anstaltsleitung JVA Düsseldorf: poststelle@jva-duesseldorf.nrw.de.

Die MLPD unterstützt den Kampf für die Freiheit aller politischen Gefangenen auf antifaschistischer Grundlage. Sie hat sich in der Vergangenheit in anderem Zusammenhang bereits solidarisch, differenziert und kritisch mit der Kampfform des Hungerstreiks auseinandergesetzt: Mehr dazu hier.