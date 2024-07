Viel Respekt für Wahlplakate der MLPD

An einer Straße mussten wir heruntergerissene Plakate wieder befestigen. Auffällig ist, dass in der Stadt bisher wenige AfD-Plakate hängen. Allerdings am Schwarzwasserweg dafür geballt. Wir kontern gezielt, u.a. der reaktionären AfD-Parole "Heimat statt Multikulti" mit unserem Plakat "Echter Sozialismus statt Weltkrieg, Faschismus und Umweltkatastrophe."

Bei den gleichzeitigen Hausbesuchen zeigte sich die antifaschistische Haltung der Mehrheit der Bevölkerung. An diesem Nachmittag sogar eine hundertprozentige Ablehnung der AfD und viel Respekt für unsere Plakate. Ein Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ wechselte den Besitzer und der Kollege möchte wieder besucht und eingeladen werden. Leider konnte er nicht mit zur Auftaktkundgebung nach Gera. Aber wir werden ihn sicher wieder sehen.