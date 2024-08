12. August 2024 - viele Montagsdemos begehen 20 Jahre-Jubiläum

Am Mittwoch, dem 7. August, wurden in Großbritannien landesweit Proteste gegen die rassistischen und faschistischen Aktionen gegen Einwanderer und Muslime organisiert. Tausende bis Zehntausende waren auf den Straßen und schützten muslimische Einrichtungen und Flüchtlingsunterkünfte. Aufgerufen hatten u.a. linke Organisationen wie "Stand up to Racism", Kirchen, Vereine, Gewerkschaften. Praktisch überall in Großbritannien waren die Faschisten in der Minderheit. Die größten Aktionen fanden statt in London, hier beteiligten sich mehrere Tausend in Walthamstow und North Finchley. In Bristol waren 1.500, in Brighton 2.000 und in Newcastle 3.000 auf der Straße. Bereits am vergangenen Wochenende und am Montag traten Antifaschisten rassistischen Aufmärschen und Übergriffen entgegen: so 1.000 in Belfast - organisiert von "People before Profit", Hunderte waren es jeweils in Liverpool, Oxford und Plymouth. Am Samstag wird es überall in Großbritannien Proteste geben. In London wird eine Großdemonstration stattfinden, an der auch eine Delegation der MLPD teilnehmen wird.