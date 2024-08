3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz 20. bis 24. November 2025 in Pune in Indien

In der Industrieregion Pune-Chakan gibt es viele Auto- und Zuliefererbetriebe: Tata Motors, Mahindra&Mahindra, Baja Auto, Force Motor, Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz, Hyundai, Bosch, etc.. In vielen Betrieben wurden über Jahre eine feste gewerkschaftliche Organisierung aufgebaut und gestärkt. Die Belegschaften in Indien haben wichtige Kämpfe geführt, wie bei GM in Talegaon oder Maruti Suzuki und Honda Motors in Manesar. Eine regionale und nationale Zusammenarbeit der Automobilarbeiter in Indien ist im Aufbau und kann mit unserer 3. IAC einen wichtige Schub nach vorne erreichen.

Die ICOG hob die notwendige Höherentwicklung der gesamten internationalen Zusammenarbeit und Koordination von Kämpfen hervor.

Die 3. IAC soll 4,5 Tage dauern, von Donnerstag bis Montag 20. bis 24. November 2025. Eine anschließende Teilnahme am Seminar der Weltfrauenkonferenz in Nepal vom 27. bis 30. November 2025 ist möglich.

Kernbestandteile der 3. IAC sind die bereits bewährten vier Säulen: Beschlussfassende Delegiertenversammlung, Foren der internationalen Konzernzusammenarbeit, themenbezogene Foren und Workshops, Massen- und Kulturprogramm. Die Vorbereitung und Durchführung der 3. IAC erfolgt nach den Grundprinzipien der Internationalen Automobilarbeiterkoordination: selbst organisiert, demokratisch, überparteilich und finanziell unabhängig. Ein Aufruf zur Gewinnung von Spendern und Sponsoren durch vielseitige Spendeninitiativen aus möglichst vielen Ländern wurde beschlossen, Ziel 50.000 Euro (ca. 54.000 Dollar).

Die ICOG legte ihren Schwerpunkt auf die Vorbereitung der 3. IAC und wird sich dazu auf Teams eines multilateralen Assistenzstabs (MAS) und freiwillige Brigadisten stützen. Dafür werden viele Kräfte benötigt, z.B. Dolmetscher und Übersetzer, welche sich ab sofort bei der ICOG melden können.

Die ICOG lädt alle kämpferischen Automobilarbeiter weltweit, ihre Freunde und Familien, Gewerkschafter und Gewerkschaftsvertretungen, sowie Organisationen und Parteien zur 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz herzlich ein. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Auseinandersetzung mit einer solidarischen Streitkultur.

Bitte wendet Euch zur Anmeldung, mit Vorschlägen und Fragen an die ICOG: contact[at]iawc[punkt]info