789 offene Haftbefehle für Faschisten in Deutschland!

Flüchtlingsunterkünfte und Moscheen wurden überfallen, unzählige Menschen verletzt und verängstigt, Läden und Autos zerstört. Wie ist sowas möglich? Weil rechte Kampagnen ihnen in den letzten Jahren den Boden bereitet haben. Weil die Behörden faschistische Straftäter seit Jahren Spielraum ließen.

Auch in Deutschland ist der Boden dafür da. Die Amadeu Antonio Stiftung gibt an, dass allein im ersten Halbjahr 2024 die Zahl der sogenannten „Rechtsextremen“, die zwar per Haftbefehl gesucht werden, aber frei herumlaufen, um 450 auf 789 gestiegen ist. Diese Leute gehören sofort verhaftet.

Wenn mal wieder jemand sagt: „Man traut sich ja gar nicht mehr auf die Straße!“, dann sollte man sagen: genau deswegen Kampf dem Faschismus!