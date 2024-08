Antifaschistisches Bildungs- und Aktionscamp mit Urlaub – ein unvergessliches Erlebnis!

An den Abenden wurde kräftig gefeiert. Es gab Liederabende, Nachtwanderungen und vieles mehr. Wer wollte, konnte an Wanderungen durch den Thüringer Wald und an schönen Ausflüge an den Badesee oder ins Schwimmbad teilnehmen. Beim Nachmittagsport konnte man sich auspowern und dabei Selbstverteidigung beim Kampfsportclub Kampfsport International lernen. Besonders schön war das Abschlussfest am Freitagabend, 3. August, welches bis spät in die Nacht hinein gefeiert wurde.

Es gab zahlreiche Initiativen für die Spendenkampagne, wie Brownies, Thüringer Rostbratwurst, Eis und Kuchen. Neu im Programm waren Workshops, wie „Was ist Faschismus?“ und eine Veranstaltung „Was hat das 20-jährige Jubiläum des Opel-Streiks mit unserem Kampf gegen die AfD zu tun?“ am Donnerstagabend. Neue Argumente, warum es besonders für Jugendliche wichtig ist, zusammen mit dem REBELL gegen die AfD aktiv zu werden, entstanden.

Sehr eindrückliche Führungen in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald machten den brutalen Terror der Faschisten deutlich. Besonders beeindruckend war, dass sich die Häftlinge damals von diesem Terror nicht brechen ließen, sich im Geheimen organisierten und ihre Befreiung erkämpften. Ein aus Afrika geflüchteter Jugendlicher meinte: „So wie dort gemeinsam gekämpft wurde, das ist auch für uns ein großes Vorbild heute.“

Bei Einsätzen und Straßenumzügen in Ilmenau, Sonneberg und Bad Salzungen diskutierten wir an Hunderten Haustüren persönlich mit den Leuten und überzeugten: Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Wir haben verstanden, dass wir Leute, die von der AfD beeinflusst sind, nicht abschreiben dürfen, sondern dass wir erst recht in die Auseinandersetzung müssen. Der Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD in Gera war dafür eine wichtige Schule: Wir haben gelernt, dass wir gegen unsere Gegner die Kräfte konzentrieren müssen, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Die Bauziele des Camps wurden sogar übertroffen: Die neue Versammlungshalle kann im September für das Seminar „Lenins Lehren sind lebendig!“ fertiggestellt werden. Zahlreiche Baumschösslinge bekamen ein schützendes Gitter, um sie vor Wildfraß zu bewahren.

Am Samstag wurde das Waldfest pünktlich um 14 Uhr von Tassilo Timm, dem Landesvorsitzenden der MLPD Thüringen und Spitzenkandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD, eröffnet. Stände einer Schülergruppe aus Schalkau zum Armbrustschießen, aus Suhl mit bergmännischem Kulturgut, von REBELL und ROTFÜCHSE mit Kinderschminken, Flohmarkt und Verkauf der superschönen, selbst gebauten „Lenin-Was tun?“-Kerzenständer, T-Shirts des REBELL und Info-Material aller Art waren aufgebaut. Im Zirkuszelt gab es wieder Kaffee und Kuchen.

Die Jugendlichen und Kinder maßen sich beim sportlichen Fünfkampf und es gab ein Fußballturnier. Das Programm an der Bühne begann mit Grußworten von Peter Weispfenning, dem Vertreter des Zentralkomitees und des Vermögensverwaltungsvereins. Er hob besonders den großen Einsatz all der ehrenamtlichen Helfer hervor – das ist alles andere als selbstverständlich und das Kinder- und Jugendcamp kann stolz auf diese unverzichtbaren Kollegen und Genossen aus allen Altersklassen sein. Überhaupt betonte er die große Solidarität, die hier gelebt wird – eben das volle Kontrastprogramm zum Egoismus, den die AfD predigt und lebt. Ganz aufgeregt waren dann schon die Kinder, die im Zirkus Rebellini ihre Kunststücke zeigten. Bei einer anschließenden Diskussionsveranstaltung stellten Jugendliche vom Sommercamp ihr Programm der letzten zwei Wochen vor. Danach wurde bis tief in die Nacht mit den Bands LAD Pete aus Erfurt und Kommando:Umsturz! aus Karlsruhe gefeiert!

Spendenergebnis übertroffen

Wie an diesem Abend voller Stolz verkündet werden konnte, hat das Sommercamp sein Spendenziel übertroffen. Die Campteilnehmerinnen und Campteilnehmer hatten sich 6000 Euro als Ziel gesetzt. Erreicht wurden schließlich 7430,69 Euro. Dazu herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr. Merkt euch diese Wochen vor: 26. Juli bis 9. August 2025!