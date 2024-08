ThyssenKrupp

Arbeitsplatzvernichtung im Stahlbereich: Kampf statt Abgesang

Am gestrigen Abend, also am Vorabend der heutigen Aufsichtsratssitzung der ThyssenKrupp-Stahlsparte, protestierten Kollegen in der Dämmerung mit Grablichtern und Holzkreuzen gegen die geplante Arbeitsplatzvernichtung.

Von ffz