Auflösung der „Letzten Generation Österreich“

Am 6. August schrieb die „Letzte Generation Österreich“ in einem Brief an „alle Menschen in Österreich“¹, dass sie ihre Proteste beendet und die restlichen Finanzmittel zur Deckung der Kosten von Kriminalisierung und Ermittlung verwenden wird. Zu Recht weisen Sie auf die Gefahr des Todes von Milliarden Menschen hin und kündigten an: „Wir bleiben wütend. Der Widerstand geht weiter.“ Wir sind solidarisch mit ihnen gegen die zunehmende Diffamierung, Kriminalisierung und Repression der kämpferischen Umweltbewegung. Wir protestieren gegen die Hausdurchsuchungen in acht Wohnungen von Aktivisten in Deutschland am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

