20 Jahre Opel-Streik

Bochum: OFFENSIV und Montagsdemo laden zu Kundgebung und Familienfest ein

Aus Anlass des zwanzigsten Jahrestages des Opel-Streiks ruft die Betriebsratsliste OFFENSIV von Opel in Bochum zusammen mit der Koordinierungsgruppe der Bundesweiten Montagsdemobewegung am 5. Oktober, ab 14 Uhr, in Bochum auf dem Willy-Brandt-Platz zu einer Kundgebung mit anschließendem Familienfest ein.