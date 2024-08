Lieber Iordanis, wir müssen uns mal treffen, um über das neue Buch mit dem Titel „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ zu sprechen. Du behauptest, dass die schrecklichen Brände in Griechenland nicht nur eine Veränderung des Klimas in der Welt sind, sondern dass sie ein Zeichen der begonnenen globalen Umweltkatastrophe sind. Spontan gesagt, bringt mich deine Aussage zum Nachdenken, wenn ich die letzten Jahre der Entwicklung der Hitzewellen in Griechenland betrachte.

Bitte verbreitete die Wahrheit darüber, was in Pantelis, dem Vorort von Athen, der ausgebrannt ist, passiert ist. Das ist die Wirklichkeit und nicht das, was die Medien verbreiten. Die erzählen immer nur, dass alles Mögliche getan wurde, mit der Schlussfolgerung, dass die Veränderung des Klimas schuld ist.

Was ist in Pantelis passiert?

Medien verbreiten, dass viele Flugzeuge und Dutzende von Feuerwehrfahrzeugen in Pantelis im Einsatz sind: Das ist falsch. Die Wirklichkeit ist die, dass etwa 50 Feuerwehrleute in Panik herumrennen, um alles zu retten, was zu retten ist. Dass der einzige Hubschrauber Stunde lang ausschließlich am Häuschen von Sarzetakis, dem ehemaligen Präsidenten der Republik, im Einsatz war, während ein paar Straßen weiter andere Häuser brannten, gehört ebenfalls zu dieser Wirklichkeit.

Die Menschen in Pantelis haben gelernt, dass unsere Freunde Schätze sind, die manchmal Dinge tun, die das Fassungsvermögen des Vorstands übersteigen. Die Solidarität der Menschen ist das Schönste, was wir seit Bestehen der Menschheit erleben.

Menschen, die es gerade geschafft hatten, das Feuer in ihrem Haus zu löschen, löschen das Feuer im Haus ihres Nachbarn – und zwar eilig. Die Menschen, die gerade fast ihr Leben verloren hätten, kommen mit Reifen und Eimern, um das Leben ihrer Nachbarn zu retten.

Kaum einer hier hat Vertrauen in den Staatsapparat. Das ist der Grund, weshalb die Menschen trotz Evakuierungsmeldungen unter der Nummer 112, in den Vierteln blieben, in denen sie aufgewachsen sind, um zu retten, was zu retten war. Jeder spricht immer lauter: „Das sind Kriminelle!“, und jeder weiß, wen sie damit meinen.

Dieses Jahr, als das Feuer vor Athen stand, sahen wir, dass wir in Gefahr waren, bei lebendigem Leibe in der Stadt verbrannt zu werden. In den verschiedenen Kanälen wird verbreitet: „Das wird jetzt unsere Normalität sein“. Eine Normalität, mit der sich die Menschen nicht abfinden wollen. Es bleibt nichts anderes übrig, als sich gegen den wahren Schuldigen zu wenden.

Gegen die Regierenden, die klar und deutlich sagen, dass es jetzt nicht an der Zeit ist, Rechenschaft abzulegen. Gegen die Krokodilstränen, die verschiedene Leute wegen der in Vrilissia gefundenen verkohlten Frau vergossen haben.