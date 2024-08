Diskussionen über neuen Streik

Die Marxistische Leninistische Kommunistische Partei Türkei / Kurdistan (MLKP), Mitgliedsorganisation der revolutionären Weltorganisation ICOR¹, hat der MLPD in Bezug auf den antikommunistischen Skandal, dass die faschistische Compact-Ersatzveranstaltung in Gera nur zugelassen wurde, weil sie sich gegen die MLPD richtete, ihre Solidarität ausgesprochen. Sie schreibt: „Solidarity with MLPD, which is one of the only reliable forces in Germany against the raise of fascism!“ ("Solidarität mit der MLPD, die eine der einzigen verlässlichen Kräfte in Deutschland gegen den Aufstieg des Faschismus ist!").