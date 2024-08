Ehemalige „DDR-Bürgerrechtler“ setzen MLPD und AfD gleich

In diesem Brief wenden sich diese ehemaligen „DDR-Bürgerrechtler“ gegen das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und dessen oftmals gegenüber Putin unkritischen Positionen zum Ukrainekrieg.

In ihrem Antikommunismus, der sie bis heute die staatskapitalistische DDR unter Honecker als „Sozialismus“ hinstellen lässt, gehen sie so weit, die MLPD mit der AfD gleichzusetzen: "Mit dem BSW ist aus unserer Sicht lediglich eine weitere Partei in das ganze Spektrum deutscher pro-russischer Parteien von AfD bis MLPD eingetreten, das sich nicht von deren anti-ukrainischer Propaganda unterscheidet“.

Entweder haben sich die Autoren des Buchs keine Sekunde mit den politischen Positionen der MLPD beschäftigt, dann würde das ihre völlige Inkompetenz zeigen. Oder sie verleumden die MLPD wider besseren Wissens. Die MLPD positioniert sich seit Kriegsausbruch klar und eindeutig gegen das ultrareaktionäre Regime des Faschisten Wladimir Putin in Russland. Zu keiner Zeit hat sie sich irgendwie „pro-russisch“ positioniert. Das lässt sich in jeder ihrer Veröffentlichungen, im Rote Fahne Magazin, auf Rote Fahne News, auf der Homepage des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG oder der MLPD-Homepage nachlesen. Sie betreibt ebenso wenig „anti-ukrainische Propaganda“, sondern steht fest an der Seite der Volksmassen in Russland und in der Ukraine. Allerdings nimmt sie sich die Freiheit, die von Faschisten unterstützte Oligarchen-Regierung Wolodymyr Selenskyjs zu kritisieren – ebenso wie den russischen Imperialismus und die westlichen Imperialisten der NATO, der EU und der USA, die hinter der ukrainischen Regierung stehen und die Welt auf einen Dritten Weltkrieg zusteuern.

Wer aus blankem Antikommunismus heraus Gegenteiliges behauptet und dann noch die Frechheit besitzt, die revolutionäre Arbeiterpartei in Deutschland, die MLPD, mit der Wegbereiterin des Faschismus in Deutschland, der AfD auf eine Stufe zu stellen, der handelt mit Vorsatz. Die MLPD fordert umgehend eine öffentliche Entschuldigung.